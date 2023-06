All'esterno di Villa San Martino ci sono solo troupe tv, fotografi e giornalisti. Atteso nel pomeriggio l'arrivo della premier Meloni

Ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza, diluvia e fuori da Villa San Martino, la residenza di Silvio Berlusconi, morto ieri a 86 all’ospedale San Raffaele di Milano, ci sono solo troupe tv, fotografi e giornalisti appostati. Un fiumiciattolo di acqua piovana sta inzuppando il prato davanti al cancello della villa dove ci sono sciarpe del Milan e del Monza, bandiere delle due squadre e di Forza Italia, striscioni e mazzi di fiori. “Sono scossa, arrivo da Bergamo. Un grande italiano, è stata una persona capace di riuscire a parlare con tutti. Un esempio soprattutto per le nuove generazioni”, ha detto Ilenia Colombo dopo aver lasciato un mazzo di fiori. Pochi minuti più tardi, dopo aver scattato una foto con il cellulare, è andata via.

Poco dopo sono arrivate sfidando la pioggia alcune persone tra cui Marco, tifoso del Milan, che ha lasciato sul prato davanti a Villa San Martino una sciarpa rossonera e un cappellino con gli stessi colori. “Una persona speciale che per noi italiani ha fatto tantissimo. Possiamo solo ringraziarlo – ha commentato – per tutto quello che ha dato. Meno male che è riuscito a vedere l’ultimo scudetto nostro e la disfatta dell’Inter in Champions. Lui ha vissuto bene tutto quanto tra glorie del calcio e in politica, poi ci sono stati quelli che l’hanno odiato”.

Ad Arcore la tomba fatta realizzare da leader Forza italia

La salma di Silvio Berlusconi, scomparso ieri all’età di 86 anni, si trova ad Arcore, in attesa dei funerali. Il leader di Forza Italia sarà presumibilmente seppellito proprio a Villa San Martino, dove è già pronta la tomba da lui fatta fatta realizzare. Comprata nel 1973, Berlusconi aveva disposto che fossero realizzati dei lavori di restauro conservativo della porzione Berlusconi aveva fatto collocare all’interno della tenuta un mausoleo personale, opera di Pietro Cascella intitolata ‘La volta celeste’, con loculi per la famiglia. È un monumento in travertino da 100 tonnellate con un grande sarcofago in marmo rosa.

Ad Arcore striscione tifosi Monza: “Grazie in eterno presidente”

“Grazie in eterno presidente“: è questa la dedica lasciata nella notte sotto forma di grande striscione, lungo circa 20 metri a firma ‘Curva Davide Pieri’ (un gruppo di tifo organizzato dell’Ac Monza) su una siepe vicino all’ingresso di villa San Martino ad Arcore. Sono tutte dimostrazioni di affetto lasciate da simpatizzanti di Silvio Berlusconi, deceduto ieri all’ospedale San Raffaele di Milano, che si vanno ad aggiungere a quelle già deposte in precedenza. Poco distante sono ormai decine anche le bandiere, sciarpe, magliette di Milan, Monza e Forza Italia lasciate come ricordo. Decine sono anche i mazzi di fiori, alcuni pupazzi, ceri votivi, biglietti con dediche e tra gli altri oggetti spunta anche una maglietta del Napoli. Davanti alla villa fin dalle prime ore del mattino e sotto la pioggia hanno cominciato ad arrivare troupe televisiva e giornalisti italiani e stranieri, in attesa delle personalità politiche e dei familiari per la camera ardente allestita all’interno della dimora.

Salvini e l’episodio della barba: “Cercheremo di riempire tuo vuoto”

“Era una scommessa tra me e lui: accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba. ‘Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba’. L’unico che in 10 anni sia mai riuscito a farmi tagliare la barba, è stato proprio Silvio”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblicando le foto del taglio della barba. “Comunque la settimana dopo, quando mi vide sbarbato, mi consigliò di fare ricrescere”, ricorda Salvini, che conclude: “Unico, nel lavoro e nel sorriso. Lasci un grande vuoto Silvio, cercheremo di riempirlo con cose belle”.

Gentiloni rappresenterà Commissione Ue a funerali

“Su richiesta della Presidente Ursula von der Leyen, il commissario Paolo Gentiloni rappresenterà la Commissione europea ai funerali di Stato dell’ex premier italiano Silvio Berlusconi, che si terranno domani a Milano”. Lo fa sapere in un tweet Eric Mamer, portavoce della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. I funerali di Berlusconi si terranno domani alle 15 nel Duomo di Milano.

