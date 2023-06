Foto dall'archivio

Tre i feriti, uno dei quali trasferito in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale di Pescara

Altro incidente stradale mortale oggi, 8 giugno. Un giovane di 30 anni residente a Frosolone, provincia di Isernia, è la vittima dello schianto avvenuto sulla Statale 650 Fondovalle Trigno, al confine tra Abruzzo e Molise.

L’incidente, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, si è verificato poco dopo le 16 e ha coinvolto tre veicoli. Oltre alla Opel Corsa sulla quale viaggiava il trentenne, anche un pulmino Fiat Ducato e una Jeep Renegade. Secondo quanto appreso, le due auto viaggiavano verso Isernia mentre il furgone procedeva in direzione San Salvo.

Tre i feriti, uno dei quali trasferito in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale di Pescara e altri due trasportati all’ospedale San Pio di Vasto in ambulanza. Sul posto carabinieri di Fresagrandinaria, i vigili del fuoco di Vasto e il 118. Il traffico è stato deviato in entrambe le direzioni sulle provinciali interne: chi proviene da Isernia è obbligato a passare per il comune di Lentella e chi proviene da San Salvo per Fresagrandinaria.

