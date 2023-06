Foto dall'archivio

Coinvolti un tir e due auto, le vittime erano i passeggeri delle due vetture

Incidente stradale mortale gravissimo questa mattina lungo la A4 all’altezza dello svincolo della barriera di Milano Ghisolfa all’uscita di Rho. Quattro i mezzi coinvolti tra cui due tir e due auto: grave il bilancio con due morti e tre feriti di cui una grave.

Le vittime sono i due passeggeri di una delle due auto coinvolte; grave anche la conducente dell’auto, una donna di circa 50 anni, ricoverata in codice rosso al San Gerardo di Monza per trauma cranico e diversi altri traumi. Feriti, ma non in modo grave, la conducente della seconda auto, una donna di 37 anni, e l’altro passeggero della prima auto, un uomo di 55 anni. Valutati dai soccorritori anche i due conducenti dei tir: per loro non √® stato necessario il ricovero in ospedale.

