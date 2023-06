Intitolato alla 23enne uccisa il centro antiviolenza del Comune

(LaPresse) Migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giulia Tramontano, la ragazza uccisa al settimo mese di gravidanza dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Una marcia silenziosa ha attraversato le vie di Sant’Antimo, dalla villa Comunale fino a piazza della Repubblica. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, e il Vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, hanno deposto un fascio di fiori all’ingresso del palazzo della famiglia Tramontano. “Siamo qui per testimonia solidarietà alla famiglia di Giulia e per esprimere lo sconcerto per questa tragedia. Davvero dobbiamo fermarci tutti davanti a tanta violenza, domandarci dove stiamo andando e decidere ognuno di noi di fare di più” ha dichiarato il presidente De Luca.

