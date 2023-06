Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata lasciata sola per una dimenticanza dell'adulto alla guida

Una bambina di circa un anno è stata trovata senza vita questo pomeriggio in un’auto in via dei Fucilieri, nella periferia sud di Roma. A quanto si apprende, al momento del ritrovamento, la piccola era sola nel veicolo parcheggiato e si sono rivelati inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato il mezzo. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata lasciata sola per una dimenticanza dell’adulto alla guida.

Secondo le prime informazioni, ad accorgersi della bambina di circa un anno trovata senza vita in un’auto parcheggiata in via dei Fucilieri a Roma, è stato un passante che ha allertato i soccorsi. Il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. I carabinieri che stanno operando sulla zona, che è stata posta sotto sequestro, propendono per una distrazione fatale da parte dell’adulto che era con la piccola che stamani non è mai entrata al nido dove era attesa.

