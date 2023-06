L'uomo aveva una ferita alla testa, trovata e sequestrata quella che presumibilmente è l'arma del delitto

Un 60enne è stato trovato morto nella sua casa in via Castelli a Fabriano, Ancona. L’uomo aveva una ferita alla testa. I carabinieri hanno fermato la sua convivente. Trovata e sequestrata quella che presumibilmente è l’arma del delitto, un corpo contundente. Sarà l’autopsia a stabilire le effettive cause della morte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata