Ai Colli Aniene un palazzo è andato a fuoco: "Non sappiamo ancora cosa sia successo"

L’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale Tobia Zevi si è recato ieri, 2 giugno, davanti al palazzo che ha preso fuoco nel quartiere di Colli Aniene. “Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e stiamo effettuando tutti i controlli necessari. Il palazzo è sotto sequestro e non è ovviamente agibile. Al momento ci sono circa un centinaio di sfollati, quindici feriti un morto. Sono numeri ancora imprecisi perché in questo momento i Vigili del Fuoco stanno setacciando il palazzo per capire se ci sono altre persone”, ha spiegato parlando coi cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata