Orsini: "Europa agisca sui limiti del debito pubblico"

“In un momento complesso come quello attuale, ritengo che l’Europa debba fare fino in fondo il proprio ruolo. Da europeista convinto, sono però consapevole che il tema del debito pubblico impone vincoli precisi: non è pensabile ricorrere ad aiuti di Stato su larga scala, poiché la nostra capacità fiscale è oggettivamente limitata e il livello del debito non ci consentirebbe di sostenere adeguatamente le imprese”. A dirlo è Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano. “Ricordo che la Germania, soltanto due settimane fa, ha erogato 26 miliardi di euro a sostegno del comparto energetico – ha proseguito Orsini – Risorse che noi, come è noto, non abbiamo. Si tratta di una questione di competitività che non riguarda soltanto alcuni Paesi membri, ma l’Europa nella sua interezza: non possiamo permetterci che la seconda manifattura europea rimanga indietro.