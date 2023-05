Charity dinner al Pirelli Hangar Bicocca di Milano

Aiutare le persone, soprattutto i giovani, alle prese con patologie mentali e favorirne anche l’inserimento nel mondo del lavoro. E’ lo scopo della quinta edizione de ‘Il Bel Viaggio’, la charity dinner a favore di Progetto Itaca Milano andata in scena all’interno della splendida cornice del Pirelli HangarBicocca. All’ombra della mastodontica installazione ‘I Sette Palazzi Celesti’ di Anselm Kiefer, la generosità e il sostegno di oltre 400 persone permettono ogni anno di restare vicino a chi soffre perché “non c’è salute senza salute mentale”. “Progetto Itaca è una associazione che si occupa di salute mentale e come scopo principale ha quello di far conoscere le tematiche di una malattia che colpisce sempre di più le persone”, ha detto Alessandro Dubini, presidente di Progetto Itaca Milano. “Lo scopo di questa serata è quello di far conoscere il progetto e di raccogliere fondi, perché per realizzare le nostre iniziative servono anche risorse finanziarie”, ha aggiunto. L’edizione di quest’anno è stata organizzata grazie al grande supporto di Fondazione Paolo e Giuliana Clerici e Fondazione Italiana Accenture ETS. “Per la nostra fondazione è un dovere poter aiutare chi ha bisogno. Siamo sempre stati vicini al Progetto Itaca perché è l’unica associazione in Italia che si occupa di una malattia ahimè ancora poco conosciuta”, ha dichiarato l’imprenditore Paolo Clerici, presidente della fondazione Paolo e Giuliana Clerici.

