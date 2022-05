400 ospiti per l'asta solidale all'Hangar Bicocca

(LaPresse) – Gara di solidarietà nella sera di Milano. All’Hangar Bicocca va in scena la charity dinner, cena solidale, in favore di Progetto Itaca, la più grande associazione Italiana nel campo della salute mentale con 16 sedi nella penisola e in procinto di aprire la 17esima a Bergamo. Nell’ex manufatto Pirelli riconvertito, 400 ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della finanza e imprenditoria si sono dati appuntamento per la prima asta solidale e virtuale a colpi di offerte per aggiudicarsi 18 opere di artisti e designer basate sugli NFT, la nuova frontiera dei ‘Not Fungible Token’. I proventi raccolti andranno a finanziare due progetti legati allo sviluppo dell’autonomia sociale e lavorativa di Itaca per persone che soffrono di disagio mentale. “Si sta diffondendo sempre di più e quindi tutto quello che si può fare va fatto”, dice il padrone di casa Marco Tronchetti Provera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata