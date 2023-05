Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, con un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, ha espresso solidarietà e vicinanza nei confronti della docente che è stata aggredita e ferita da uno studente in una scuola superiore di Abbiategrasso (in provincia di Milano). E’ successo nell’istituto superiore ‘Emilio Alessandrini’, in via Einaudi. La 51enne ha riportato lesioni da taglio all’avambraccio e una ferita alla testa. Il ragazzo di 16 anni, autore del gesto, poi è stato fermato dalle forze dell’ordine.

“Ho voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e del governo alla professoressa aggredita. Docente che ha fatto in modo esemplare il suo dovere, seguendo un ragazzo che già in passato aveva dimostrato alcune problematicità”, ha detto il ministro dell’Istruzione, che è andato in visita all’ospedale di Legano dove è ricoverata la donna in codice giallo. “Voglio cogliere l’occasione perché si rifletta sull’introduzione dello psicologo a scuola, soprattutto in un momento difficile. Anche a seguito dell’emergenza Covid, il disagio psicologico dei ragazzi nelle scuole è aumentato in modo significativo“, ha concluso Valditara.

