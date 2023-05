Il ministro dell'Istruzione: "Solidarietà alla docente aggredita"

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia una visita ad Abbiategrasso dove uno studente ha ferito con un coltello al braccio una professoressa. “È accaduto un fatto particolarmente inquietante, è un fatto molto grave”, ha dichiarato al polo Mind di Milano a margine di un incontro sulle scienze della vita. “Ricevo settimanalmente dei report abbastanza inquietanti su questo fenomeno, cioè docenti che vengono aggrediti. Abbiamo già interessato l’avvocatura dello stato in diversi casi per mettere a disposizione la difesa legale”, ha aggiunto il ministro. “Voglio andare ad Abbiategrasso per esprimere la mia solidarietà alla docente aggredita e anche per lanciare un segnale che lo Stato, il ministro dell’Istruzione e il governo in generale sono vicini a tutti gli insegnanti e a tutto il personale della scuola, a maggior ragione quando questi nell’ adempimento delle loro funzioni vengono aggrediti” ha aggiunto Valditara.

