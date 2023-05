L'immobile in viale Faenza 12/7 sarà riconsegnato ai proprietari al termine delle operazioni

Questa mattina a Milano è stato avviato lo sgombero di un immobile in viale Faenza 12/7, di proprietà privata e abusivamente occupato dal centro sociale riconducibile al Comitato Autonomo Abitanti Barona ‘Caab’. Il tema della liberazione dello stabile è stato più volte oggetto di disamina da parte del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e oggi la Prefettura e la Procura milanese hanno dato esecuzione al decreto di sequestro penale del dicembre 2020. Al momento dello sgombero erano presenti due nuclei familiari che sono stati ricollocati dai Servizi Sociali del Comune di Milano in sistemazioni abitative alternative. L’immobile, al termine delle operazioni, sarà riconsegnato ai proprietari. Presenti, in segno di solidarietà, alcuni esponenti del ‘Caab’ e di altri centri sociali locali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata