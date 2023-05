La tragedia in Valle Aurina. La vittima è un 55enne veneziano, era in gita con degli amici

Un uomo di 55 anni, veneziano residente a San Candido (Bz), è morto annegato dopo una gita in kayak nelle acque del torrente Aurino in Valle Aurina, in Alto Adige. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo intorno alle 20 era partito insieme a una comitiva di amici per effettuare una discesa sul fiume a bordo del proprio kayak. Giunto in località Campo Tures, è stato sbalzato fuori dall’imbarcazione a causa delle forti correnti. Nonostante gli amici abbiamo cercato di salvarlo con delle corde è stato trascinato nel vortice del fiume. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria della frazione Molini di Tures a disposizione dell’autorità giudiziaria.

