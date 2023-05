Il capo dipartimento Raffaele De Col: "Siamo già sul posto per limitare i danni"

Giornata di allerta meteo in Emilia-Romagna dove, a scopo preventivo, per far fronte all’ondata di maltempo, sono state inviate delle squadre di soccorso della Protezione civile direttamente dal Trentino. Secondo le previsioni, infatti, l’Appennino emiliano sarà investito nelle prossime ore da una nuova ondata di piogge intense. “La mobilitazione preventiva è la prima volta che viene attivata. E’ un accordo con il dipartimento, il ministro e con la Regione Emilia-Romagna in considerazione dell’evento avvenuto e delle previsioni meteo che sono state fatte e confermate”, ha spiegato il capo dipartimento Raffaele De Col. “C’è la dislocazione di squadre a disposizione. Il tipo di evento siamo certi che avverrà non sappiamo dove e come. Siamo già sul posto per limitare i danni”, ha aggiunto.

La colonna mobile è partita stamani alle 7.45 dal centro logistico di Lavis, con 50 operatori di diverse strutture operative. La squadra trentina avrà un occhio di riguardo soprattutto per territori a rischio idrogeologico come Modigliana e Dovadola, in provincia di Forlì-Cesena, e nei comuni bolognesi della valle del Santerno. “Lo spirito è quello di sempre, portare aiuto, professionalità e voglia di fare”, ha detto il capo squadra Lorenzo Tambosi. “La missione ha uno scopo preventivo. E’ una cosa nuova anche per noi”. La colonna mobile trentina è composta da personale appartenente a diverse strutture operative: Federazione trentina dei Vigili del Fuoco volontari delle Unioni distrettuali di Primiero, Fassa, Fiemme, Valsugana e Tesino e Pergine Valsugana, Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, Croce rossa del Trentino della sezione delle Giudicarie e Protezione civile Ana Trento.

