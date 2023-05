In vetta anche la sindaca di Stresa Marcella Severino e la procuratrice Olimpia Bossi

Sono trascorsi due anni dalla strage del Mottarone. In quell’incidente sulla funivia persero la vita 14 persone e l’unico sopravvissuto fu il piccolo Eitan, che al tempo dei fatti aveva cinque anni. I nonni paterni del bimbo oggi sono arrivati a Stresa, in vetta al Mottarone, per la messa commemorativa. Si tratta dei genitori di Aya Biran, la zia di Eitan con cui al momento il piccolo vive a Pavia. I nonni sono arrivati accompagnati dal loro legale Zanalda e non hanno rilasciato dichiarazioni. Oltre a loro erano presenti anche la sindaca di Stresa Marcella Severino e la procuratrice Olimpia Bossi.

