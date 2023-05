Il Pontefice sull'Ucraina: "Non abituiamoci alle guerre"

“Rinnovo di cuore la mia vicinanza alle popolazioni dell’Emilia Romagna, colpita in questi giorni dalle inondazioni”. Lo ha detto Papa Francesco, dalla finestra dello studio del Palazzo apostolico vaticano per recitare il Regina Caeli con i fedeli e i pellegrini riuniti in piazza San Pietro, nel giorno in cui si celebra l’Ascensione di Maria al cielo. “Prendiamoci cura della nostra casa comune – ha affermato -. C’è tanto bisogno di mettere insieme competenze e creatività, ce lo ricordano anche le recenti calamità, come le inondazioni che hanno colpito l’Emilia Romagna”.

“Deporre le armi in Sudan”

Il Papa ha parlato anche del conflitto in Ucraina: “Per favore, non abituiamoci alle guerre, ai conflitti, alle violenze e continuiamo a stare vicini al popolo ucraino” ha detto Francesco. Un pensiero anche al Sudan: “A un mese dallo scoppio delle violenze in Sudan, la situazione è ancora grave. Nell’incoraggiare gli accordi parziali finora raggiunti, chiedo che siano deposte le armi e alla comunità internazionale di non risparmiare alcuno sforzo per alleviare le sofferenze delle popolazioni” ha aggiunto

