Putin loda la Wagner per la conquista della città. Zelensky nega la caduta

Lo Stato maggiore ucraino riferisce che il nemico continua a condurre azioni offensive in direzione di Bakhmut e che i combattimenti per la città di Bakhmut non si fermano. “Il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali nelle direzioni di Kupyansk, Lymansk, Bakhmut, Avdiivsk e Maryinka. In totale, nelle ultime 24 ore, si sono verificati 53 scontri nelle aree del fronte, Bakhmut e Maryinka rimangono l’epicentro delle ostilità”, afferma lo Stato maggiore ucraino citato da Ukrainska Pravda.

I russi avevano annunciato la conquista della città

Il presidente russo, Vladimir Putin, si era congratulato con i “distaccamenti d’assalto Wagner, così come con tutti i militari delle unità delle forze armate russe, che hanno fornito loro il supporto necessario e la copertura del fianco, per il completamento dell’operazione per liberare Artyomovsk”. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino, utilizzando il nome di epoca sovietica di Bakhmut.

Le parole di Zelensky

Inizialmente il presidente ucraino Zelensky avevano fatto intendere che la città era caduta, ritornando poi sui propri passi. “Bakhmut resta solo nei nostri cuori” aveva detto poche ore dopo che il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze dell’esercito privato Wagner, con il sostegno delle truppe russe, avevano preso la città nella parte orientale Ucraina.Parlando insieme al presidente Joe Biden al vertice del Gruppo dei Sette a Hiroshima, in Giappone, Zelenskyy ha affermato di ritenere che la città fosse caduta, ma ha aggiunto: “Devi capire che non c’è niente”, dicendo dei russi: “Hanno distrutto tutto”. Le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbero state “male interpretate”, ha poi precisato con un post su Facebook il portavoce di Zelensky, Sergii Nykyforov. “Domanda del giornalista: I russi dicono che hanno preso Bakhmut. Risposta del presidente: Penso di no. Così il presidente ha negato di aver preso Bakhmut”, ha scritto Nykyforov.

