Allerta frane e esondazioni: allerta rossa nella regione

Ancora allarme maltempo nella giornata di martedì 16 maggio. Nella notte è ripreso a piovere in Emilia-Romagna, dove sono previsti 150 millimetri di pioggia in 48 ore. I territori già colpiti dai nubifragi di inizio mese sono a forte rischio di frane ed esondazioni. Per questo la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa in buona parte della regione. Oggi scuole chiuse a Bologna e in Romagna. Nella serata di ieri sono scattate evacuazioni preventive per oltre 740 persone. Solo a Faenza sono 450 gli abitanti che hanno lasciato la propria abitazione. Allerta arancione nelle Marche, in Campania e in Sicilia.

