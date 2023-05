Parte della città sommersa dall'acqua. I soccorritori si muovono in gommone

È drammatica la situazione a Faenza, nel Ravennate, in seguito al maltempo che ha flagellato l’Emilia-Romagna. Buona parte della città è sommersa dall’acqua a causa dell’alluvione del fiume Lamone. Diverse vie sono inondate e i Vigili del Fuoco sono costretti a prestare soccorso in gommone. “Confermo che siamo di fronte a un evento eccezionale, con precipitazioni persistenti di dimensioni tali che non si erano mai verificate in così poco tempo”, ha dichiarato il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, aggiugendo: “Ora, il nostro impegno è lavorare insieme per tornare il prima possibile alla normalità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata