Esplosione in centro a Milano. L’incendio in via Pier Lombardo, zona di porta Romana, innescato forse da un furgone che ha preso fuoco. Coinvolte diverse vetture. Nelle immagini i veicoli in fiamme e l’enorme colonna di fumo nero che si leva in cielo.

