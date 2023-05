Lo scoppio in zona Porta Romana, in via Pier Lombardo: partito da un camion che trasportava bombole di ossigeno

Un vasto incendio e delle esplosioni si sono verificate in via Pier Lombardo, zona Porta Romana, a Milano. L’incendio è stato causato dall’esplosione di un camion che trasportava bombole di ossigeno e si è esteso ad almeno 5 auto parcheggiate in strada e all’edificio vicino. Due gli appartamenti coinvolti, al primo e al secondo piano dell’edificio. Sul posto è arrivata un’ambulanza, insieme con i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno transennato la zona. Il furgone era in sosta tra via Pier Lombardo e via Vasari.

L’incendio poco prima di mezzogiorno

L’incendio è divampato poco prima di mezzogiorno: rimasto ferito con diverse ustioni il conducente del furgone. In posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale e il 118.

Il testimone: “È stato fatto apposta”

“Un furgone è esploso in mezzo alla strada. Erano come fuochi d’artificio, c’erano dentro bombole di gas. C’erano botti. È stato fatto apposta“, racconta un testimone, lo chef del ristorante Soul Food Atelier, che si trova nella via dove è avvenuta la deflagrazione.

Evacuata scuola materna Vasari

In via Pier Lombardo, dove è avvenuta l’esplosione, è stata evacuata la scuola materna Vasari. Anche l’edificio al civico 19, luogo più vicino all’incendio, è stato evacuato.

Autista ferito mentre cercava di spegnere le fiamme

L’autista del furgone che ha innescato l’incendio per l’esplosione delle bombole di ossigeno che trasportava è rimasto ferito a una mano, nel tentativo di domare le fiamme, prima di allontanarsi, temendo il peggio. L’uomo è stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza accorsa in via Pier Lombardo, zona Porta Romana. I sanitari hanno accompagnato l’uomo in ospedale, per ulteriori accertamenti.

