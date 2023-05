Il conducente portato via in ambulanza: ha riportato ferite alle braccia, probabilmente ustioni

Il conducente del furgone esploso a Milano, in via Pier Lombardo, viene portato via in ambulanza. L’uomo ha riportato ferite alle braccia, probabilmente ustioni. Il suo veicolo, che trasportava bombole d’ossigeno, è andato a fuoco provocando un enorme incendio che ha coinvolto altri veicoli e le case circostanti.

