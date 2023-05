Tassi di interesse oltre il 190%, tra i clienti anche un commercialista brianzolo

La Guardia di Finanza ha sequestrato contanti e orologi Rolex per circa 225 mila euro a un 49 enne residente in provincia di Monza, indagato per usura. Il sequestro, eseguito d’urgenza e convalidato poi dalla Procura di Monza e dal gip, è coinciso con la conclusione delle indagini a carico dell’uomo, con precedenti anche per estorsione, accusato di aver applicato tassi di interesse oltre il 190% a diverse persone. Tra loro anche un commercialista brianzolo che ha dichiarato alle Fiamme gialle di aver ricevuto un prestito di 45 mila euro e di averne poi versati 73 mila solo di interessi. Le indagini dei militari monzesi hanno permesso di intercettare i numerosi beni del presunto usuraio, ufficialmente nullatenente, anche attraverso il monitoraggio dei social network, dai quali è emerso uno stile di vita fatto di auto e orologi di lusso. Il denaro ottenuto con i prestiti a tasso usuraio è stato in parte trovato in una cassetta di sicurezza nella quale l’uomo versava i suoi interessi ogni settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata