La denuncia dei Si Cobas: "Sgombero brutale dei lavoratori"

Lavoratori in sciopero da cinque giorni alla Coop di Pieve Emanuele (Milano): il picchetto viene interrotto dall’intervento delle forze dell’ordine. A darne notizia i Si Cobas, che hanno pubblicato alcuni video: “È in corso proprio in questi minuti uno sgombero brutale del presidio dei lavoratori, dipendenti della CLO e operativi presso il magazzino della Coop di Pieve Emanuele (Milano) – scrivono -. Le prime notizie ci raccontano di almeno quattro feriti tra i lavoratori e l’intervento di ambulanze davanti al magazzino”. I lavoratori “stanno resistendo alla violenza delle forze dell’ordine che come sempre intervengono per provare a rompere il fronte di lotta, ristabilendo l’ordine padronale”, scrivono ancora sui social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata