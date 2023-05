L'incidente in via Comasina, la vittima è un 55enne di origini cinesi. Sulla dinamica indaga la polizia locale

Un uomo di 55 anni, di origini cinesi, è morto in un incidente stradale che ha coinvolto la bici sulla quale viaggiava e un tir in via Comasina, a Milano. Entrambi i veicoli provenivano dalla periferia e stavano percorrendo via Comasina, verso il centro della città.

Dai primi accertamenti della Polizia locale di Milano, sembrerebbe che la vittima non stesse utilizzando la pista ciclabile, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Il mezzo pesante, mentre svoltata a destra in via Novate, dove si trova un semaforo, ha urtato la bici trascinandola per circa 300 metri. Il conducente del mezzo pesante, un italiano classe 1968, è risultato negativo all’alcoltest.

