L'operazione dei Carabinieri orobici. Due degli indagati si trovano in carcere

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal Tribunale bergamasco, nei confronti di sei persone accusate a vario titolo dei reati di incendio, danneggiamento, rapina, estorsione, sequestro di persona, minacce e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Due degli indagati ora si trovano in carcere. Per uno sono, invece, stati disposti gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora per altri tre. Le indagini delle forze dell’ordine hanno avuto inizio a seguito di due eventi incendiari che hanno coinvolto un locale della movida bergamasca. Il movente sarebbe riconducibile a motivi di illecita concorrenza tra discoteche antagoniste. I Carabinieri, inoltre, durante le ricerche hanno ritrovato e sequestrato uno scooter, probabilmente utilizzato per dare alle fiamme il locale avversario, tirapugni, spray urticante, pistole a salve, passamontagna, ricetrasmittenti, documenti falsi validi per l’espatrio.

