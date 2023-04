Milano, 24 apr. (LaPresse) – Un ragazzo di 29 anni, originario di Seriate, ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto in via Borgo Palazzo, a Bergamo. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una automobile.

