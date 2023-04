Il fratello di Emanuela dopo le parole su Papa Wojtyla: "Non ho offeso nessuno, ho ritenuto opportuno fare ascoltare un audio"

Pietro Orlandi non chiede scusa per le sue parole su Papa Wojtyla. Il fratello di Emanuela, la ragazza cittadina vaticana di cui non si hanno più notizie dalla sua scomparsa nel 1983, ha detto ai microfoni di Verissimo su Canale 5: “Io non mi sono scusato perchè non ho offeso mai nessuno, ho ritenuto opportuno fare ascoltare un audio. Poi che io abbia detto quella frase, che Wojtyla usciva di nascosto, è una frase che dicevano tutti quanti, non era considerata una cosa grave, però qualcuno ha voluto legare questa situazione alle parole di questo componente della banda della Magliana”.

“Nuova inchiesta dovrà fare qualche passo avanti”

“Questa inchiesta nuova – ha aggiunto – dovrà fare qualche passo avanti, ma secondo me può durare pochissimo, con un po’ di buona volontà. Quando sono usciti quei documenti tutti li hanno definiti falsi e ridicoli”. “Anche il Vaticano però non mi ha mai risposto alla domanda come mai stavano in una cassaforte della Prefettura degli Affari economici – ha sottolineato – Non ho abbandonato quella pista, credo che Emanuela sia stata portata là e più che la Banda della Magliana c’entra Renatino De Pedis, Emanuela è stata presa per ricattare qualcuno, De Pedis è stato utilizzato come manovalanza”.

