Come ogni anno decine di persone in bicicletta davanti all'abitazione che fu del 19enne morto il 24 aprile 1945

In bicicletta, sulle note di “Bella Ciao“, decine di milanesi hanno reso omaggio, come avviene ogni 25 aprile, al partigiano Luciano Tavilla. La commemorazione è avvenuta in via dell’Aprica, nel capoluogo lombardo, davanti alla casa che fu del 19enne, Medaglia d’oro al valor militare, morto il 24 aprile 1945 combattendo a Fondotoce di Verbania. Il giovane faceva parte della Brigata Garibaldi.

