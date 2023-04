Completato nella notte il trasbordo dalla nave di Medici Senza Frontiere

Dopo oltre 11 ore di operazioni in condizioni meteo marine estreme, la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha soccorso 440 persone. I naufraghi si trovavano in pericolo a bordo di un’imbarcazione in fuga dalla Libia. Tra loro ci sono 8 donne e 30 bambini. L’operazione, in condizioni estreme, è durata una decina di ore.

