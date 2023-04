Mentre Parigi è pronta a dire addio ai monopattini elettrici a noleggio, in Italia il dossier sulla sicurezza stradale in Italia è ancora sul tavolo del Ministero dei Trasporti, ma il numero dei monopattini per le strade della Penisola è aumentato, così come gli incidenti.

Il governo ha assicurato una stretta entro aprile valutando l’obbligo di casco e targa. Matteo Salvini aveva annunciato che il casco obbligatorio e la targa per i monopattini è “qualcosa che voglio mettere nel nuovo Codice della strada” in modo da “tutelare sia chi va sulla strada sia i pedoni che non possono essere trattati come paletti da sci”.

Cosa prevede la proposta di legge di Forza Italia

Cosa cambierebbe con la nuova legge in Italia? La proposta di legge, a firma di Roberto Rosso (Forza Italia), intende regolamentare “adeguatamente” la ‘micromobilità elettrica‘. Si comincia con l’introduzione di un limite di velocità fissato, dal testo di legge, in 20km orari. I monopattini, inoltre, dovranno circolare “solo sulle strade urbane con un limite di velocità di 30 km e, dunque, sulle strade con una circolazione veicolare ridotta, oltre che sulle piste ciclabili”. Nella proposta inoltre “si prevede che i monopattini possano essere condotti solo da maggiorenni, stabilendo l’obbligo dell’uso del casco e del giubbotto catarifrangente. Si introduce, inoltre, il divieto di circolazione dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità”.

Cosa prevede oggi la legge

Ad oggi il monopattino ha trovato la sua collocazione nel codice della strada: anche se ha un motore elettrico, è equiparato giuridicamente a un veicolo senza motore e deve rispettare tutte le regole di comportamento previste dal codice per le biciclette (artt. 68 e 182 Cds): uso del casco se il conducente è minorenne, limite di velocità di 25 km/h ed è vietato il trasporto di cose o passeggeri. Per la conduzione dei monopattini elettrici non è necessaria alcuna patente, neanche per i minorenni, ma il conducente deve avere almeno 14 anni. Come per le biciclette non occorre omologazione, immatricolazione e targa, né è obbligatoria l’assicurazione.

Il boom dei monopattini e degli incidenti

L’uso del ‘piccolo’ mezzo a due ruote, in particolare dopo il Covid, ha registrato una crescita esponenziale e di pari passo sono aumentati gli incidenti, alcuni dei quali mortali. Solo a Roma, nel 2021, sono triplicati i numeri degli incidenti stradali che vedono coinvolti i monopattini elettrici. Secondo i dati Istat, in tutte le province italiane, gli incidenti sono passati dai 564 del 2020 ai 2.101 nel 2021. In aumento anche i feriti da 518 a 1.980, mentre i morti sono 9, a cui vanno ad aggiungersi anche un pedone deceduto. Sono 198 i monopattini elettrici rimasti coinvolti in incidenti, con 179 feriti e 4 morti, mentre nel 2020 si erano registrati 70 incidenti, con 64 feriti e nessuna vittima.

Roma guida la classifica italiana per i pedoni vittime della strada: secondo i dati Aci. La Capitale ha registrato nel 2021 oltre 50 decessi, di cui 13 mentre guidavano una bici elettrica, 9 erano invece conducenti di monopattino.