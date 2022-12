Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti lo ha detto in una diretta social. Ipotesi distanza minima di un metro e mezzo per le bici

Il governo va verso l’introduzione dell’obbligo di targa e casco per i monopattini all’interno del Codice della strada. A dirlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui social. “È qualcosa che voglio mettere nel nuovo Codice“, ha detto Salvini, precisando di essere “al lavoro” sul provvedimento. Targa e casco quindi – continua Salvini – “per tutelare sia chi va sulla strada sia per i pedoni che non possono esser trattati come paletti da sci”. Per le bici – osserva – “stiamo ragionando sulla distanza minima di un metro e mezzo, perché stiamo piangendo troppi morti”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata