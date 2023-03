L'incidente nel quartiere Prenestino. Il piccolo è stato portato in codice rosso al Policlinico Gemelli

Stamattina, intorno alle 7.30, un bambino di tre anni è precipitato dal balcone al secondo piano di un appartamento a via dei Fiori nel quartiere Prenestino a Roma. Il bambino è stato portato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Polizia sul posto per ricostrurire le dinamiche dell’accaduto.

