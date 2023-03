Immagine d'archivio

La vettura della donna era finita su un altro veicolo dopo l'impatto contro un albero

Incidente stradale mortale a Lecce. Una donna di 32 anni è morta avvolta dalle fiamme dopo essere riuscita ad abbandonare l’auto finita contro un’altra vettura, in seguito all’impatto contro un albero. L’incidente mortale è avvenuto lungo la tangenziale ovest di Lecce, nei pressi dello svincolo per l’ospedale, in tarda mattinata. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco.

