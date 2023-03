I giudici devono valutare se il suo stato di salute è compatibile con la detenzione. Hanno 5 giorni di tempo per depositare il provvedimento

È in corso all’ospedale San Paolo di Milano l’udienza del tribunale di Sorveglianza per l’istanza di differimento pena ai domiciliari presentata dai legali di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre. I giudici Giovanna Di Rosa, Ornella Anedda e due esperti hanno fatto il loro ingresso in ospedale verso le 9 dopo che ieri i medici hanno dato parere negativo al trasferimento del 55enne nel carcere di Opera dove avrebbe potuto seguire l’udienza in video collegamento. Forze dell’ordine e camionette dei Carabinieri sono appostate fuori dai principali ingressi del San Paolo mentre una ventina di manifestanti anarchici sono in presidio davanti al tribunale in corso di Porta Vittoria. Cospito e i suoi difensori chiedono i domiciliari a casa della sorella, a Pescara, per motivi di salute. I magistrati di sorveglianza dovranno prendere una decisione entro 5 giorni.

