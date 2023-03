L'intervento sotto il Dent D'Herens a 3900 metri

Incidente in montagna sotto il Dent D’Herens, versante valdostano a Bionaz, per uno scialpinista che è caduto in un crepaccio a quota 3900 metri. L’uomo è caduto per una quindicina di metri. Sul posto il persone del soccorso alpino valdostano che lo ha soccorso e portato in ospedale. La Dent D’Herens (4.171 mt) si trova tra la Valpelline e la Valtournenche, al confine tra Italia e Svizzera. Immagini del Soccorso Alpino Valdostano.

