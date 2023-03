C’è anche il leader della Cgil Maurizio Landini alla manifestazione di Milano in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Bisogna sempre essere dalla parte della giustizia e della libertà. La memoria non va mai persa e la giustizia bisogna realizzarla”, ha detto il segretario generale del sindacato, arrivando all’evento organizzato dall’associazione Libera di Don Ciotti. Presenti migliaia di persone al corteo partito da Porta Venezia, l’arrivo è previsto in Duomo passando per piazza della Scala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata