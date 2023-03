È stato individuato questa mattina con un sorvolo in elicottero. Le vittime salgono a 2

Il corpo senza vita della seconda sciatrice travolta ieri da una valanga nel Canale dello Spagnolo, a Courmayeur (Aosta), è stato individuato questa mattina con un sorvolo in elicottero e l’impiego del dispositivo Artva. Il corpo è stato recuperato e portato a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento, che sono affidate al Sagf di Entrèves. Le operazioni erano state sospese ieri a causa delle condizioni della zona che non permettevano di operare in sicurezza.

Sono svedesi i 4 sciatori travolti dalla valanga di ieri a Courmayer, in Val Veny. Di questi due sono stati salvati dal soccorso alpino, mentre altri due, purtroppo, sono deceduti. Dai primi rilievi effettuati dai militari della Guardia di finanza di Aosta, ai quali la Procura della Repubblica aostana ha affidato le indagini, è emerso che la valanga, che ha percorso un dislivello di circa 600 metri, ha coinvolto quattro giovani sciatori di nazionalità svedese, provenienti da Chamonix, mentre stavano sciando fuori pista nella zona sottostante la funivia di Youla.Nella giornata di ieri sono stati recuperati due ragazzi del gruppo, portati a valle in discrete condizioni, e constatato il decesso di una delle due ragazze coinvolte nell’incidente; le ricerche, sospese per condizioni metereologiche avverse e instabilità del manto nevoso, hanno portato al ritrovamento, stamani, dell’altra ragazza che risultava dispersa.

