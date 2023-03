Altri due sono stati messi in salvo. L'allarme è stato dato intorno alle ore 13 da chi ha assistito al distacco, non riuscendo però a definire con esattezza il luogo dell'evento

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in corso per una valanga nel canalone del Vees (Courmayeur). L’allarme è stato dato intorno alle ore 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco, non riuscendo però a definire con esattezza il luogo dell’evento. L’operatore Sav in Centrale operativa è riuscito a definire la zona e a circoscrivere il luogo anche grazie alle informazioni relative alla partenza degli sciatori (Youla).

Impossibile al momento l’impiego dell’elicottero a causa delle condizioni meteo avverse ed alla assoluta assenza di visibilità in quota. Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, personale Sagf e medico rianimatore è partita via terra. Una seconda squadra parte dalla Val Veny. Un primo avvicinamento sarà effettuato mediante gli impianti sciistici. Poi i soccorritori proseguiranno con gli sci fino al luogo individuato come possibile. L’intervento è reso difficile, oltre che dalle condimeteo anche dalla instabilità del manto nevoso.

Due sciatori dispersi sotto valanga a Courmayeur

Due sciatori risultano dispersi sotto la valanga che si è verificata nel canalone del Vesses a Courmayeur. La squadra di terra del soccorso alpino e speleologico è riuscita a raggiungere e mettere in salvo altri due sciatori. Sono stati loro a riferire la presenza di altre due persone al momento disperse. Proseguono le operazioni di ricerca. Visto un lieve miglioramento delle condizioni meteo, potrebbe alzarsi in volo anche un elicottero.

