Sul vetro rotto la scritta 'Fuori Alfredo dal 41 bis', sul muro 'Dax vive, Alfredo libero'

Vetrine rotte e scritte per Alfredo Cospito durante il corteo antifascista organizzato dagli antagonisti per il ventennale della morte di Davide ‘Dax’ Cesare a Milano. A essere presa di mira in particolare la filiale di Banca Iccrea in via Carlo Esterle la cui vetrina è stata infranta: sul vetro rotto la scritta ‘Fuori Alfredo dal 41 bis’ mentre sul muro è comparsa la scritta ‘Dax vive, Alfredo libero’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata