Le parole del delegato, originario delle Mauritius: "Non mi sento un migrante, mi sento italiano"

(LaPresse) Al congresso della Cgil di Rimini parla Madnack Dan, originario delle Mauritius, lavoratore in un azienda metalmeccanica di Reggio Emilia e presidente dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale della FIOM. Ha preso la parola proprio quando in sala è arrivata la presidente del Consiglio Meloni, spezzando una lancia a favore del segretario Cgil Landini: “Abbiamo fatto bene a invitarla”, ha detto il sindacalista. Dan ha poi parlato di immigrazione: “Noi come sindacato dobbiamo essere solidali con le persone che soffrono e scappano dalle guerre per trovare condizioni di vita migliori nel nostro Paese”.

“Ringrazio Maurizio Landini che ha ricordato la tragedia di Cutro, tanti anni fa – ha raccontato mentre le sue parole erano accompagnate da un applauso della platea – sono venuto in Italia, oltre 38 anni fa, ho lavorato in Italia regolarmente, ognuno di noi ha diritto di vivere una vita degna, di poter aiutare i propri figli a crescere e a studiare, a diventare delle persone che possono migliorare la nostra società. Io non mi considero migrante, mi considero italiano, anche se un po’ abbronzato”.

