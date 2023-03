La premier al congresso di Rimini

“Ho letto alcune ricostruzioni che hanno divertito, che dopo aver confermato la mia presenza avrei ritrattato la mia stessa presenza per paura dei fischi. E’ da quando avevo 16 anni che mi fischiano, sono 30 anni che prendo fischi, sono cavaliere al merito dei fischi e certo non mi spavento”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al congresso Cgil in corso a Rimini.

