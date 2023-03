Terza giornata di lavoro a Rimini, proteste contro la premier con pupazzi e striscioni

Terza giornata oggi del XIX congresso nazionale della Cgil che si tiene al Palacongressi di Rimini. Oggi è il giorno dell’atteso intervento della premier Giorgia Meloni. Titolo scelto per questa assise, che terminerà domani 18 marzo, è ‘Il lavoro crea il futuro’. L’iter congressuale, iniziato lo scorso 30 settembre, ha visto lo svolgimento di oltre 45 mila congressi, tra categorie territoriali, Camere del lavoro, categorie regionali e nazionali.

Un lungo percorso partecipato che ha portato all’elezione di 986 delegate e delegati che siedono al Palacongressi. Alle 12 è in programma l’intervento della premier Giorgia Meloni, alle 13 l’ntervista ad Andrea Riccardi, fondatore Comunità di Sant’Egidio. Alle 13.15 intervista a Linda Laura Sabbadini, direttrice Istat, Alle 13.30 intervista al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei. Seguirà l’avvio della procedura elezione organismo dirigente. Nel pomeriggio votazioni di emendamenti allo statuto, emendamenti ai documenti congressuali. E poi le elezioni di Collegio statutario, Comitato di garanzia nazionale, Comitati di garanzia interregionali, Sindaci revisori.

E va in scena la ‘protesta dei peluches’ di Eliana Como contro la presenza della presidente del Consiglio. In mostra per terra un centinaio di peluches colorati. Eliana Como fa parte del direttivo nazionale della Cgil e come delegata di minoranza al congresso rappresenta 24 delegati, il 2,4%, sui complessivi oltre 980 all’assise congressuale nazionale a Rimini. Como annuncia che già una quarantina di delegati ha scelto di aderire alla protesta. Il presidio è in corso davanti al palacongressi con un gruppo di delegati che mostrano un maxi striscione con la scritta ‘Le radici del sindacato, lavoratrici lavoratori della Cgil’. Per terra davanti all’entrata del Palacongressi sono disposti un centinaio di peluches e un cartello con scritto ‘La protesta dei peluches contro il cinismo la cattiveria e il razzismo di un governo fascista. Portami dentro, lasciami lì, quando Meloni parla esci’. E’ l’invito di Como ai delegati del congresso che entreranno per i lavori. Un altro cartello recita: ‘Linea dura del governo contro gli scafisti’. I delegati del presidio intonano ‘Bella ciao’. Nella scelta dei peluches un richiamo ai fatti della tragedia dei migranti a Cutro.

