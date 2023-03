Il ragazzo di origini marocchine è ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita

Un 28enne di origini marocchine è stato aggredito con una accetta nel quartiere Barona, a Milano, nelle case Aler. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 28enne era da qualche giorno ospite di una sua connazionale. Stamattina due persone hanno bussato alla porta e quando lei ha aperto, si sono scagliati sul 28enne. L’aggressione è proseguita per le scale e nel cortile dell’edificio. I due si sono dati alla fuga. Il 28enne è ricoverato in codice rosso all’Humanitas, ma non è in pericolo di vita. Sono in corso le ricerche dei due aggressori.

