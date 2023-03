Sul posto sono intervenute due automediche, 4 ambulanze e la Polizia di Stato

Diverse persone sono rimaste ferite a Milano in una serie di aggressioni avvenute in zona stazione Centrale nel tardo pomeriggio di oggi tra via Giovanni Battista Sammartini e viale Brianza.

Tra loro uomo di 68 anni, che è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda con una ferita da taglio a una spalla, mentre una donna di 34 anni è stata portata al San Paolo con un trauma al volto dovuta a una colluttazione. Una donna di 58 anni è stata ferita a una mano e non è stato necessario il ricorso alle cure mediche in ospedale. Sul posto sono intervenute due automediche, 4 ambulanze e la Polizia di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata