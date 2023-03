Le parole di chi ha visto con i propri occhi lo schianto di uno dei due velivoli

“Stavo aprendo la macchina e ho sentito il rumore del motore di un aereo da vicino. Ho visto un’ombra per terra, ho alzato la testa e ho visto l’aereo cadere. Ha preso una macchina o gli è caduto a fianco, non ricordo. Sono scappato subito. Ho visto fuoco e fumo nero. Un bello spavento”. Questa la testimonianza di un abitante di Guidonia che vive a pochi metri da dove si è schiantato uno dei due velivoli dell’aeronautica militare precipitato in Via delle Margherite dopo la collisione in volo con il secondo aereo. “Ambulanze, Polizia, Vigili del Fuoco. Io ero appena arrivato al bar e stavo dando il cambio a una mia collega. C’era soltanto fumo e puzza di bruciato. Una scena non bella”, racconta invece un ragazzo che lavora nel bar a una ventina di metri dal luogo dell’impatto.

