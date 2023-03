Gli studenti manifestano per le strade della capitale

Anche a Roma torna la protesta dei Fridays for Future. Hanno risposto in tanti all’appello lanciato dalle associazioni ambientaliste per una manifestazione nella Capitale a sostegno del politiche contro il cambiamento climatico. L’appuntamento era in piazza della Repubblica: presenti per lo più studenti dei licei romani, a cui si sono uniti anche i meno giovani in una lotta intergenerazionale per chiedere un cambio di rotta all’attuale classe dirigente.

