Ogni gruppo porta per le strade le rivendicazioni nazionali secondo l'Agenda climatica pensata per le elezioni di settembre 2022

Il movimento globale Fridays for Future torna oggi in piazza con un nuovo slogan ‘La nostra rabbia è energia rinnovabile‘, in occasione dello sciopero globale per il clima. I cortei sono previsti a livello internazionale mentre in Italia manifestazioni sono state organizzate in oltre 50 città. Da Alessandria a Bari, da Brescia a Catania, passando per Milano, Roma e Napoli i giovani riprendono le proteste contro “i responsabili del collasso climatico”.

Ogni gruppo porta per le strade le rivendicazioni nazionali secondo l’Agenda climatica pensata per le elezioni di settembre 2022: energia rinnovabile e Comunità energetiche; mobilità sostenibile e cura del ferro; sussidi ambientalmente dannosi e bombe climatiche; transizione ecologica e sostenibilità economica; giustizia sociale ed eco-transfemminismo. “Un’ulteriore occasione di condivisione dei temi della crisi climatica in tutta Italia in concerto con il resto del movimento globale – spiegano gli attivisti – Ci concentriamo sui ‘to do’ della nostra agenda climatica”.

La protesta a Milano

A Milano centinaia di ragazzi sono partiti da largo Cairoli, sotto al Castello Sforzesco, al grido di ”un altro mondo è possibile”. ‘Riprendiamoci il nostro futuro’, ‘Tomorrow is too late’, ‘L’ambiente è la vittima silenziosa delle guerre’, ‘Per lo scioglimento dei ghiacciai 15.000.000 perderanno casa’ recitano i molti cartelli colorati e gli slogan per chiedere un impegno serio per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, ma non mancano appelli per la lotta contro gli stereotipi di genere e l’omofobia: ”Questa volta -spiega una attivista- oltre a rivendicare le lotte per il cambiamento climatico, manifestiamo anche per la lotta di genere; siamo a pochi giorni dall’ 8 marzo e chiediamo interventi per la liberazione femminile”.

Il corteo a Torino

Un corteo promosso dagli ambientalisti di Fridays for future è partito anche a Torino da piazza Castello con diverse centinaia di persone presenti, per la maggior parte giovani e giovanissimi. Tra i manifestanti ci sono attivisti di Unione popolare, Sinistra anti capitalista, Anpi, Rifondazione comunista, No Tav, collettivi studenteschi.

A Roma imbrattato simbolo Eni

Gli attivisti per il clima durante il corteo per il clima di Fridays for Future, stanno imbrattando di vernice rossa una riproduzione del cane a sei zampe, simbolo dell’Eni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata