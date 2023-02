Il corpo era immerso in acqua vicino alla spiaggia 'Sette scogliere' a Torre Annunziata

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno trovato in mare il cadavere di un uomo di età tra i 30 e i 40 anni. Era immerso in acqua nei pressi della spiaggia denominata ‘Sette scogliere’ in località Rovigliano a Torre Annunziata, aveva una corda legata al collo. La segnalazione è arrivata da un cittadino. In corso le indagini per chiarire la dinamica e identificare il corpo.

